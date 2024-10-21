Che giornata per Citterio, non la dimenticherà facilmente. Ma c’è ansia per le condizioni di Gudmundsson

Risentimento al flessore della coscia per l'islandese, ansia sugli esami

Una giornata da primo allenatore che Stefano Citterio non dimenticherà facilmente. Il vice di Palladino ha analizzato così il trionfo di Lecce. «Stiamo raccogliendo dei frutti, allenando degli uomini prima dei calciatori: si vede dallo spirito. Abbiamo perso un giocatore importante come Gudmundsson (risentimento al flessore della coscia destra, per Kean distorsione alla caviglia sinistra) dopo appena cinque minuti ma Beltran è entrato e ha fatto benissimo. Le vittorie sono frutto di questo. Colpani non ha mai nascosto che gli mancasse il gol ma ha sempre fatto bene: se poi arrivano le reti anche meglio». Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-fiorentina-vicina-alla-zona-champions-palladino-ha-trovato-la-quadra/273385/