"Cessione Fiorentina? La cifra richiesta dai Della Valle non corrisponde a quella degli esperti..."

Questo il pensiero di Enzo Bucchioni a Radio Blu: “Vendere la Fiorentina? A quello che so io la proprietà la valuta sui 250 milioni, perché vorrebbero uscire recuperando i soldi che hanno investito in...

Questo il pensiero di Enzo Bucchioni a Radio Blu: “Vendere la Fiorentina? A quello che so io la proprietà la valuta sui 250 milioni, perché vorrebbero uscire recuperando i soldi che hanno investito in questi anni, anche se è un’utopia. La valutazione fatta da alcuni esperti si aggira sui 120-130 milioni. Le cose potrebbero cambiare se si concretizzasse il progetto del nuovo stadio”.

Queste, dunque, le cifre, anche se al momento una cessione della Fiorentina appare un'ipotesi assai remota. Lo stadio da presentare a breve dovrebbe essere infatti la definitiva conferma della permanenza della società attuale. A meno che non succedano improvvisi cambi di idee.