Il cerchio si stringe: la Fiorentina ha due obiettivi per il centrocampo. Le richieste di Pioli...
La Nazione si sofferma sugli obiettivi della Fiorentina per il centrocampo. Pioli chiederà ancora su Danilo Cataldi, che rientrerà alla Lazio dal prestito al Benevento. Arrivano conferme sulla richies...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 10:31
La Nazione si sofferma sugli obiettivi della Fiorentina per il centrocampo. Pioli chiederà ancora su Danilo Cataldi, che rientrerà alla Lazio dal prestito al Benevento. Arrivano conferme sulla richiesta d’informazioni al Brescia per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, su cui c’è anche l’Inter (il Napoli dovrebbe essersi ritirato). Anche in questa situazione, tutto dipenderà dal budget messo a disposizione per Corvino.