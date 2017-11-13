Centrocampo coperta cortissima, Corvino a caccia di buoni ritocchi per la finestra di mercato invernale

La Fiorentina ha tre centrocampisti di ottimo livello che garantiscono un livello prestazionale assolutamente buono. Badelj anche se ultimamente ha fatto piuttosto male è un giocatore di buon livello....

La Fiorentina ha tre centrocampisti di ottimo livello che garantiscono un livello prestazionale assolutamente buono. Badelj anche se ultimamente ha fatto piuttosto male è un giocatore di buon livello. Benassi rimesso nella sua posizione sta facendo molto bene trovando inserimenti giusti e qualche gol. Veretout è forse il migliore acquisto estivo della Fiorentina poiché è un giocatore che abbina ad una grande corsa una discreta qualità.

Tuttavia i giocatori di un certo livello a centrocampo sono soltanto tre. Sanchez e Cristoforo non hanno dimostrato di essere in grado di giocare in una squadra come quella viola e quindi non ci sono alternative importanti rendendo la coperta nel reparto mediano del campo veramente corta.

Ecco quindi che il DG Corvino è tornato al lavoro per cercare di assicurare al tecnico Pioli alcune alternative di un livello discreto. Il nome caldo è quello di Mirko Valdifiori centrocampista che sta trovando poco spazio nel Torino ma tecnicamente molto valido e con una discreta esperienza del nostro calcio. Si stanno vagliando anche i nomi dei giovani Verre poco impiegato alla Sampdoria e Matheus Jesus giocatore brasiliano di proprietà del Santos ed in prestito in liga portoghese