Cecchi: “Dopo sette vittorie i tifosi devono godere. Conference? Tutti contenti di trovare la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha così del recente momento di forma della Fiorentina: “Oggi i tifosi devono godere e basta, sette vittorie di fila sono tanta roba. La spiegazione alla crescita della squadra è un miglioramento complessivo della condizione, basta guardare Dodo e Mandragora, sono due giocatori nuovi”.

Poi ha proseguito: “Secondo me adesso l’obiettivo principale dei viola devono essere le coppe. Non siamo i favoriti, ma abbiamo un bel vantaggio. In Conference sono tutti contenti di averci contro o dalla loro parte del tabellone. La Fiorentina può arrivare in fondo quasi di nascosto. Bisogna essere felici di non essere i favoriti, adesso bisogna sorprendere”.