Cecchi: “Troppa sofferenza, ma contava vincere. Più facile andare in finale di coppa che in Champions”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Toscana TV nel post partita di Celje-Fiorentina : “Non si può soffrire così contro queste squadre, è finita 1 a 2 e va bene così. Oggi contava solo vincere.”

Cecchi continua: “Esiste una Fiorentina con e senza Kean, l’attacco è proprio cambiato con l’ingresso di Moise negli ultimi minuti. Per soffrire così tanto evidentemente le riserve non solo forti come i titolari. Non bisogna gioire e fare caroselli, ma nemmeno intristirsi. Io avrei approcciato la partita coi titolari, perchè la coppa è un tuo obbiettivo serio. Palladino ha, anche giustamente, pensato alla partita contro al Parma.”

Il giornalista è rimasto deluso dalla partita di Zaniolo: “In questa squadra il centravanti è il fulcro del gioco, lo accompagna, protegge il pallone e prende fallo. Zaniolo oggi ha giocato al posto di Kean, ma non è quel tipo di giocatore, stasera è uno di quelli che si può “bocciare”. Mi aspettavo qualcosa in più, ma ha l’attenuante di essere stato messo fuori ruolo.”

In chiusura di trasmissione Cecchi ha espresso la sua sulle prospettive future della Fiorentina: “Per sensazione personale direi che la Fiorentina può arrivare in finale di Conference. Dovessi scommettere tra qualificazione in Champions League e raggiungimento della finale di Conference punterei sulla seconda. Questa squadra quando affronta partite esaltanti fa gruppo e porta a casa il risultato.”