Cecchi: "Stasera Vanoli le ha azzeccate quasi tutte. Ha ascoltato gli umori della piazza"

Il commento di Stefano Cecchi dopo il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus

Stefano Cecchi ha commentato il pareggio emozionate tra Fiorentina e Juventus.

Il giornalista toscano ha rilasciato il suo commento a caldo nel postpartita di Radio Bruno.

"La Fiorentina è ancora ancora a terra da alcuni errori individuali inevitabili ma la squadra stasera è stata brava a saper soffrire nel primo tempo e alla fine Vicario è tra i migliori in campo. La Fiorentina ha fatto la sua partita e ci racconta di una squadra in crescita e la Fiorentina è dove dovrebbe essere, ogni volta che ripartivamo avevi la speranza che qualcosa potesse accadere. Anche oggi più che errori di reparto hai visto tanti errori individuali. Dalle parole pensavo volesse riproporre il 4-3-3, Vanoli ha ascoltato gli umori della piazza. Stasera a Vanoli bisogna dare atto di averle azzeccate quasi tutte. Oulai era a grande rischio con l'ammonizione, ha fatto bene a toglierlo. Goncalves era in debito di ossigeno, Vanoli merita la sufficienza piena"

Sull'assetto in campo:

"Spero che l'assetto di stasera sia l'assetto con il quale la Fiorentina continuerà il campionato. La Juventus non è il Lecce o le prossime squadre che affonterà la Fiorentina ma spero si possa continuare su questa squadra"