Cecchi sicuro: ”Lunedì vorrei vedere Beltran in campo dall’inizio. Per vincere bisogna sempre essere al top”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha detto la sua in vista del posticipo di lunedì sera:

”La Fiorentina mi è mancata tantissimo, mi fa piacere ritrovarla da 1 a 10… 14. Non ho paura dell’Empoli, ma della Fiorentina stessa: l’abbuffata di gioco e di punti mi spaventa, per vincere bisogna sempre essere la miglior versione di noi stessi. In una gara come quella di lunedì vorrei vedere Beltran, ma non so in che condizioni sia dopo la trasferta in Sudamerica con l’Argentina. Gonzalez sempre in campo? E’ giusto così, ma è stato anche giusto assecondare la sua richiesta nel momento in cui prima del Napoli era stanco. E’ il primo violino, se sta bene non me ne privo mai e poi mai.”

