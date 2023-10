Cecchi sicuro: ”Giusto puntare su Nzola anche stasera, obiettivo Europa League alla portata”

Intervenuto ai microfoni a Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato del momento della Fiorentina in vista del match di questa sera:

”Se sbagli la gara di stasera, entri inevitabilmente in un processo mediatico e sportivo. C’è stato dopo il Frosinone, quindi ci sarebbe anche in caso di non-vittoria stasera, tipo Forum, dove è tutto un litigio. La Fiorentina intesa come ambiente dà proprio l’impressione di essere un Forum infinito. Cosa sogno? Se devo sognare, dico lo scudetto. Se provo a fare la persona ponderata, credo che tecnicamente la squadra possa puntare all’Europa League sperando nell’inciampo che stanno avendo Lazio e Roma in questo momento. A livello di forza pura, siamo settimi o ottavi. In attacco? Se ci penso, ha senso che stasera giochi ancora Nzola“.

