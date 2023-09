Cecchi sicuro: ”Beltran e Quarta possono essere dei titolari. Gasperini vittima del suo lessico”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista ed opinionista Stefano Cecchi ha così commentato la bella e pesante vittoria dei viola ottenuta in casa contro l’Atalanta del sempre fumantino Gian Piero Gasperini:

”La prima mezz’ora ha fatto venire gli incubi ai tifosi viola. L’Atalanta in quel momento aveva il dominio assoluto della partita. Da li in poi la Fiorentina ha ritrovato se stessa, annullando l’Atalanta con le sue stesse armi. Vince una partita di forza e di volontà. Beltran? Ieri ho visto quel qualcosa in più che tutti si aspettavano da lui. Ha scartato in una maniera semplice un difensore come Scalvini. Gasperini? Credo sia un ottimo allenatore, ma la sua carriera è stata ormai frenata dal suo lessico e dalla sua comunicazione. Quarta? Credo sia un ottimo difensore, a cui purtroppo ogni tanto si spegne la testa e commette delle ingenuità. Ha tutti i mezzi per essere il titolare di questa Fiorentina.”

LA MOVIOLA NON DA’ RAGIONE A PAIRETTO