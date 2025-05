Cecchi: “Siamo senza carattere, impossibile subire il Venezia. La dirigenza ora ci metta la faccia”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato nel post partita di Toscan Tv sulla prestazione dei viola: “Impossibile subire questo Venezia, siamo sfortunati ma non abbiamo carattere e motivazioni per agguantare i nostri sogni europei. La nostra corsa finisce qui. L’abbiamo persa noi perchè il Venezia è poca cosa e abbiamo preso due gol a bischero. Serviva il salto di qualità sul gioco, e nel momento decisivo i top hanno floppato e le riserve sono affondate. Non è una scusa il non aver avuto i giocatori top nei momenti topici, ma non è una scusa.”

Sul futuro che attende la Fiorentina: “Continuo che rimanga un telaio ottimo sul quale costruire la Fiorentina del futuro. ma ora è necessario che la dirigenza si presenti con un atto di forza per difendere la discussa decisione presa meno di una settimana fa.”