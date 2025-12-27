Cecchi: “Serve un’impresa, con Vanoli non tiri fuori nulla di più di questo. Ma come fai a salvarti?”

La Fiorentina ha perso 1-0 lo scontro diretto con il Parma, questo il commento di Stefano Cecchi su Toscana Tv:“Avete visto uno spinta positiva con il nuovo allenatore?Oggi una botta devastante. Si è...

La Fiorentina ha perso 1-0 lo scontro diretto con il Parma, questo il commento di Stefano Cecchi su Toscana Tv:

“Avete visto uno spinta positiva con il nuovo allenatore?

Oggi una botta devastante. Si è gioca meglio ma non conta se non porti a casa niente. Anzi fa più male. Udine speravo fosse una scintilla buona, non meritavamo di perdere se il migliore di loro è il portiere. Ma se perdi anche quando meriti di vincere come cavolo fai a salvarti?

La mia idea era che quando arrivò Vanoli ci fosse una spinta nuova. Oggi questa spinta è già finita. Oggi siccome serve un’impresa lo dico con la morte nel cuore, siamo sicuri non serva un nuovo cambio? Paratici deve salvarsi adesso non progettare per chissà cosa. Io ho paura che con questo allenatore non tiri fuori niente di più di quello che abbiamo visto. Prenderei Galloppa”