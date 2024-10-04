Cecchi: "Primo tempo da film western, la Fiorentina ha i calciatori ma non il gioco"

Nel calcio di oggi coi soli giocatori ma senza idee di gioco si può vincere una partita ma non si va molto lontano

Stefano Cecchi, è così intervenuto a La Nazione in merito alla sfida di ieri sera Fiorentina-New Saints: "Una fatica bestiale. Anche con l’iper modesta squadra dei nuovi santi gallesi, la Fiorentina ha fatto una fatica disumana a creare occasioni da gol. Con gli avversari chiusi a testuggine davanti al portiere, la squadra viola ha dimostrato di avere poche idee di gioco, facendo per un tempo intero come gli indiani dei film western, che a cavallo ruotano intorno alla carovana dei pionieri chiusa a cerchio senza però riuscire mai ad avvicinarsi all’accampamento. Una squadra palliativa. Alla fine l’ha salvata l’enorme superiorità tecnica della sua rosa, che, soprattutto con Gudmundsson e Kean in campo, ha creato un divario non più arginabile dalla carovana scozzese. Confermando come la Fiorentina di questo periodo sia una squadra di giocatori ma non di gioco. Qualcosa di positivo ma non certo di sufficiente. Che nel calcio di oggi coi soli giocatori ma senza idee di gioco si può vincere una partita ma non si va molto lontano".

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