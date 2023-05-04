Cecchi: "Presi gol a bischero. Terracciano non impeccabile, gioca con la paura dopo le critiche"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato dopo il pareggio di ieri all'Arechi tra Fiorentina e Salernitana"Oggi non sono propenso a sottolineare l'aspetto positivo. La p...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato dopo il pareggio di ieri all'Arechi tra Fiorentina e Salernitana"Oggi non sono propenso a sottolineare l'aspetto positivo. La partita di ieri conferma che se la Fiorentina non è nella gara al 100% allora tira fuori di nuovo gli stessi problemi. ma non è tutta colpa di Italiano. C'è un sistema di gioco che è stato corretto, ma questo gioco rappresenta la sua identità. Per me Italiano è un valore aggiunto, siamo al 4 maggio e potenzialmente la stagione può dire tanto. I gol a bischero vanno messi in conto. L'importante è correggere le amnesie con il carattere e la ferocia. Biraghi ha sbagliato la lettura sula linea del fuorigioco ieri, l'errore non è solo di Igor".

Poi ha proseguito parlando di Terracciano: "Non è stato impeccabile, soprattutto sul primo gol. Ieri non ha parato bene, anche sul rigore l'ho visto goffo. Mi pare che abbia smarrito la magia collettiva che aveva coinvolto la città. Tutti erano in simbiosi con lui, e lui ne aveva tratto forza e sicurezza. Da un po' di tempo viene criticato e mi dà l'idea che giochi con la paura. E non c'è cosa peggiore, quando temi l'errore poi te lo chiami".

https://www.labaroviola.com/curva-fiesole-annuncia-a-napoli-non-ci-saremo-striscioni-non-ammessi-allo-stadio-e-condizioni-precarie/211215/