Cecchi: "Oggi una brutta Fiorentina. Kean non è favorito dal gioco, non serve un altro centrocampista"

Nel post partita di Cagliari-Fiorentina ha parlato il noto giornalista Stefano Cecchi per analizzare la prestazione della squadra di Pioli.

Stefano Cecchi, ospite a Toscana Tv, ha parlato della prestazione della Fiorentina contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni: "Oggi è difficile dare un giudizio sulla Fiorentina. Una squadra a corrente alternata, con un tasso tecnico più alto sicuramente più alto del Cagliari, ma anche tanti errori di squadra e individuali. Mi è sembrato che ci si affidasse molto ai singoli , ma siamo solidi. Non sono contento , abbiamo però la possibilità di un gran futuro."

Il commento continua: "Questa è una squadra in itinere: abbiamo cambiato gioco e stiamo provando Fagioli regista. Son convinto che sia meglio di questo e che anche gli altri siano buoni, uno in più porterebbe affollamento. Non possiamo farci asfissiare a centrocampo se vuoi fare un gioco offensivo, oggi non lo sei stato capace di fare. Abbiamo un gioco che vuole essere a metà tra Italiano e Palladino, se Fagioli non dovesse funzionare in questo ruolo si deve cambiare gioco."

Per concludere: "Questo gioco influisce anche su Kean, perchè così non è favorito: ha fatto un brutto errore sotto porta. Ripeto: vedo un gioco che non lo favorisce affatto, secondo me ha fatto una partita da 5.5. Anche Pioli merita 5.5 perchè la squadra ha giocato male."