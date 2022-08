Cecchi: “Notte magica per la Fiorentina, 60 minuti giocati da applausi”

Con lo stile della casa. La Fiorentina si consegna una notte magica battendo il Twente col suo gioco di possesso e di rabbia, pagando alla fine una condizione penalizzante. Ma prima di finire in debito di ossigeno, restano negli occhi 60 minuti da applausi. Restano negli occhi le fughe di provaaprendermi Sottil, incontenibile; i colpi del ritrovato Cabral; Amrabat magnifico frangiflutti e Niko sempre in volo. Certo, per colpa di quel gol sul filo del fuorigioco la strada per l’Europa è ancora insidiosa. Ma se la Fiorentina manterrà lo stile della casa anche ad Enschede, il passaporto europeo non potrà che esserle consegnato. Lo scrive La Nazione, forma di Cecchi.

