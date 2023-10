Cecchi non ha dubbi: ”Arthur ha completamente rivoluzionato la squadra. Nico giocatore totale

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha così commentato la bella vittoria di Napoli:

”La vittoria di ieri sera è stata la più bella della gestione Italiano. Oggi abbiamo il diritto di sognare. La Fiorentina ha un’identità forte e ben riconosciuto da tutti. Arthur ha trasformato la squadra, non è il calciatore che ti ruba l’occhio ma ne si sente la mancanza quando non c’è. Non ci aspettavamo un Bonaventura di questo livello quando arrivò. Avevo qualche perplessità sul mercato, ma oggi non ci penso perché ho visto una Fiorentina bellissima. Terracciano? Ieri sera ha fatto una bella prestazione, non credo sia il più forte in Serie A ma è affidabile. Ikone ieri è da voto alto, ha rincorso tutti ed è stato equilibrato. Nico da quando ha il 10 sulla maglia è diventato un giocatore totale.”

RETROSCENA SABIRI