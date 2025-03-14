Cecchi: “Mai dire mai è una Fiorentina 007. Segnale di svolta? Chissà. Evitiamo divisioni dannose”

Spazzate via le brutte nere nubi della vigilia

Stefano Cecchi, ha così commentato a La Nazione la prova della Fiorentina: “Con una prova di orgoglio la Fiorentina spazza via le brutte nubi nere della vigilia e strappa il biglietto per proseguire la sua corsa in Europa. Una gara prima convincente poi di sofferenza, quella della squadra viola, che insieme ritrova gioco, giocatori e cose che non sembravano nella sua disponibilità, come palleggio e intensità. Merito anche di un centrocampo dove, soprattutto nel primo tempo, Fagioli ha disegnato calcio di alto livello e Mandragora ha dato sostanza, innescando così l'agilità spietata di Gudmundsson e il fragore di Kean, vero centravanti armato. Una vittoria bella figlia dell'orgoglio di una sera o il segnale di una svolta? Chissà. Di certo, proprio come nei film di James Bond, nel calcio mai dire mai. E siccome ora c'è un'autostrada che porta dritti a Breslavia, non provare a percorrerla fino in fondo tutti insieme senza divisioni dannose, sarebbe davvero un'eresia oltre che un peccato sportivo imperdonabile”.