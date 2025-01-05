Cecchi: “Ma davvero è colpa della difesa a tre se la Fiorentina ha perso contro il Napoli? Non credo…”

La novità iniziale della difesa a 3 rimandava a vecchie e dolorose storie viola

Stefano Cecchi nelle pagine di La Nazione oggi in edicola commenta la prestazione della Fiorentina: “C'era qualcosa di nuovo nel sole artificiale del Franchi, anzi di antico.

Perché la novità iniziale della difesa a 3 rimandava a vecchie e dolorose storie viola. Ma davvero è colpa di ciò se la la Fiorentina ha pagato pegno col Napoli? lo non credo. Perché gli errori di Moreno e Comuzzo hanno certo favorito gli azzurri, ma lì in mezzo al campo dove le partite prendono forma e si indirizzano, la squadra ha giocato come nelle ultime gare quando la difesa era a 4. Male.

Infilata dal Napoli, fragile e confusa e senza riuscire a fornire quel quantitativo minimo di palle giocabili al terminator Kean. Insomma: l'impressione è che se la Fiorentina vorrà ripartire verso orizzonti ambiziosi, prima che sull'impostazione difensiva dovrà correggere per forza quella fragilità a centrocampo che, nel post Bove, è diventata quasi un'emergenza. A Palladino il compito di riequilibrare tatticamente la squadra, alla società di aggiungere qualcosa a una rosa che in quel settore qualcosa paga eccome”.

https://www.labaroviola.com/repubblica-moreno-che-errore-prestazione-a-due-facce-la-fiorentina-tratta-per-pablo-mari/283477/