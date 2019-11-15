Cecchi: "La squalifica di Ribery ha fatto emergere le magagne. Il rendimento di Chiesa.."

Il noto giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva commentando il momento attraversato dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina è competitiva negli undici ti...

Il noto giornalista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva commentando il momento attraversato dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina è competitiva negli undici titolari, ma non ha riserve all’altezza e nelle ultime prestazioni l’assenza di Ribery ha fatto uscir fuori tutte le magagne. Chiesa? È la vera grande risorsa, il periodo buio post estate va capito".