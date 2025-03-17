Cecchi: “La Fiorentina vince una partita clamorosa. Una squadra che può dare un senso al finale di stagione”

L'identità che cercavamo da tempo senza riuscire a trovarla

Stefano Cecchi ha così commentato Fiorentina-Juve a La Nazione: “La giornata perfetta. La Fiorentina vince una partita clamorosa, annichilendo la Juventus e stritolandola soprattutto sul piano dell'identità. Sì, l'identità. Che, proprio come la titina, cercavamo da tempo senza riuscire a trovarla. Invece, forse il nuovo assetto del 3-5-2 (che se giochi di ripartenza è il vestito tagliato su misura); forse l'innesto di Fagioli, magnifico messere di centrocampo con visione e prospettiva; forse la crescita esponenziale di Gosens e Mandragora, fatto sta che improvvisamente la Fiorentina è tornata a essere squadra con un proprio progetto di gioco.

Una squadra che sa aspettare chiudendo ma sa anche ripartire palleggiando. Una squadra orizzontale senza cesure nel difendere, ma spietatamente verticale nel tempo dell'attacco. Una squadra ritrovata che, a sorpresa, può tornare a dare un senso alto a una stagione che, solo sette giorni fa, sembrava condannata all'anonimato. Che mondo meraviglioso di opportunità che è il calcio”.