Cecchi: "La Fiorentina è una squadra anonima, senza identità e che si affida solo alle iniziative dei singoli"

Il noto giornalista ha parlato della prestazione di ieri della Fiorentina contro il Venezia finita con un pareggio deludente

Sulle colonne della Nazione il giornalista Stefano Cecchi ha commentato la situazione in casa Fiorentina dopo la scialba prestazione con il Venezia:"La partita di ieri è stata insufficiente, non ho visto niente di buono e sinceramente la cosa mi preoccupa perché sì, è vero qualcosa dal mercato manca e speriamo la rosa venga completata, però il Venezia ed il Puskas li potevi battere anche con questi giocatori, è un obbligo farlo. Invece niente, nessuna azione collettiva, zero gioco. La Fiorentina viaggia su strappi di singoli giocatori che provano a risolvere la situazione da soli ma che non ce la fanno, non vedo la mano di Palladino e mi sorprende perché nel Monza si è vista subito."

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