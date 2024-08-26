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Cecchi: "La Fiorentina è una squadra anonima, senza identità e che si affida solo alle iniziative dei singoli"

Il noto giornalista ha parlato della prestazione di ieri della Fiorentina contro il Venezia finita con un pareggio deludente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2024 13:30
Cecchi: "La Fiorentina è una squadra anonima, senza identità e che si affida solo alle iniziative dei singoli" -
Rassegna Stampa
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Sulle colonne della Nazione il giornalista Stefano Cecchi ha commentato la situazione in casa Fiorentina dopo la scialba prestazione con il Venezia:"La partita di ieri è stata insufficiente, non ho visto niente di buono e sinceramente la cosa mi preoccupa perché sì, è vero qualcosa dal mercato manca e speriamo la rosa venga completata, però il Venezia ed il Puskas li potevi battere anche con questi giocatori, è un obbligo farlo. Invece niente, nessuna azione collettiva, zero gioco. La Fiorentina viaggia su strappi di singoli giocatori che provano a risolvere la situazione da soli ma che non ce la fanno, non vedo la mano di Palladino e mi sorprende perché nel Monza si è vista subito."

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