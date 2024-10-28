Cecchi: "Kean e Beltran sono una coppia nata per giocare insieme. La rivincita degli incompresi"

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato dopo la vittoria della Fiorentina per 5-1 contro la Roma, soffermandosi sulla coppia formata da Moise Kean e L...

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato dopo la vittoria della Fiorentina per 5-1 contro la Roma, soffermandosi sulla coppia formata da Moise Kean e Lucas Beltran: "Oggi è il "Felicità day" (ride ndr). Ieri Bove è stato il trascinatore di questa squadra, ed è stato il giocatore che più mi ha sorpreso. Secondo me dopo il quinto gol la Fiorentina si è fermata. Il muro portante della Fiorentina è quel centravanti che di partita in partita cresce. Ieri Kean ha fatto delle cose monumentali, guardate il primo tocco di palla sul gol dell'uno a zero, è un giocatore totale. Lui e Beltran sembrano una coppia nata per giocare insieme. Questa Fiorentina la definirei "la rivincita degli incompresi". Per questo dobbiamo fare un grande applauso a Daniele Pradé.

Questo è stato il suo primo vero mercato da quando è tornato in viola. Ha sempre puntato sul talento e in questo caso ci ha visto molto bene. Mantenere sempre l'intensità alta come con il Milan e con la Roma non è facile, infatti nel primo tempo con il San Gallo abbiamo sofferto. La Fiorentina non è più, palla a Kean e ci abbracciamo, adesso tutti cercano la verticalità con giocate di livello. De Gea ieri ha fatto un paratone, sicuramente non ha colpe sul gol preso, la sua prestazione è da 7".

JURIC, ESONERO DOPO LA FIGURACCIA CONTRO LA FIORENTINA? MACCHÈ, SARÀ IN PANCHINA CONTRO IL TORINO

https://www.labaroviola.com/juric-esonero-dopo-la-figuraccia-contro-la-fiorentina-macche-sara-in-panchina-contro-il-torino/274454/