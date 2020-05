Stefano Cecchi de La Nazione è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Una città come Firenze non può permettersi due stadi. Sono terrorizzato dall’idea che il Franchi diventi una cattedrale degradata con lo stadio nuovo a Campi. Se il problema avere uno stadio nuovo basta rifare il Franchi, altro discorso sarebbe per le aree commerciali. Investire a Campi provocherebbe tempi lunghi con la burocrazia. Vertonghen? Dipende da quanto chiede di stipendio, se dovessi scegliere tra lui e Milenkovic punterei su Milenkovic”