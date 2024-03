Cecchi indica la via: “Domenica senza Beltran? Questo Barak visto col Maccabi Haifa merita spazio”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi, ha così parlato dopo la vittoria col Maccabi Haifa: “La Conference è come una medicina per la Fiorentina. Lo scorso anno è stata determinate. La vittoria di ieri, però, è una vittoria piena di colpi di tosse ed acciacchi. Nel primo tempo ho visto una squadra in difficoltà tecnica e psicologica, ma ha dimostrato una grande caratteristica: il carattere. Un’importantissima vittoria dal punto di vista del risultato, ma non un’ottima prestazione in prospettiva delle prossime sfide. Ranieri e Milenkovic in netta difficoltà non considerando vari attenuanti, come le condizioni del terreno di gioco. Beltran ieri ha dimostrato grande intelligenza calcistica, in assoluto il migliore in campo. Il gol è l’emblema della prestazione dell’argentino. Con lui le variabili sono tantissime, ma non è un centravanti da 4-3-3. In un modulo a due punte, magari con un altro allenatore, sarebbe un giocatore più che fondamentale per le sue caratteristiche. Vedendo il Barak di ieri, perché non pensare ad un ceco sulla trequarti ed a un Bonaventura abbassato? Sarebbe una Fiorentina naturalmente a trazione anteriore, ma serve la personalità propositiva e l’atteggiamento visto contro la Lazio”.

Valcareggi: “Fiorentina con una società con delirio di onnipotenza. Nardella finito della loro black list”