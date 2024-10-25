Cecchi: "Ieri Ikoné è stato un bel giocatore, spero diventi una risorsa"

Il noto giornalista ha parlato della prestazione del giocatore francese ieri sera a San Gallo nella vittoria viola

A Toscana TV è intervenuto il noto giornalista di fede viola Stefano Cecchi che ha commentato la sfida disputata in Svizzera di ieri contro il San Gallo: "La Fiorentina deve vincere tutte le gare del girone almeno potrà evitarsi il play off che è solo una perdita di tempo e di energie, per adesso stiamo facendo il nostro. Ho visto una bella reazione dopo il gol che avevano fatto gli svizzeri in modo un po' ingenuo ma poi siamo venuti fuori più con singoli che a livello corale. "

Su Ikoné: "Ieri abbiamo visto un bel giocatore, chiaramente bisogna tener conto dell'avversario però ieri era un ottimo interprete del suo ruolo. Se continuasse così la Fiorentina avrebbe un bel cambio di Colpani, però bisogna vedere come rende sul lungo periodo."

Sulle individualità: "Abbiamo grandi eccellenze in squadra, cosa che prima non avevamo. Abbiamo giocatori che fanno la differenza, se mancano li senti. Spero che Beltrán riesca a sostituire Gudmundsson".

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