Cecchi Gori: "Quando mio padre se n'è andato è ricaduto tutto sulle mie spalle, ora ho un rifiuto verso il calcio"

In famiglia tutti erano tifosi viola e lo sono diventato anche io nonostante vivessimo a Roma. Calcio e politica? Ho un rifiuto verso entrambe le cose

A cura di Redazione Labaroviola 27 giugno 2017 19:48

Condividi