Cecchi: “Esistono gli insostituibili? Eccome! Ma la Fiorentina ci fa sognare”

Adli e Kean insostituibili? Qualcosa del genere...

Stefano Cecchi oggi ha commentato Fiorentina-Genoa nelle pagine di La Nazione: “Nel calcio ci sono gli insostituibili? Chissà. Di certo, vedendo come ha giocato la Fiorentina, il dubbio che la risposta sia «sì» viene eccome. Una squadra sostanzialmente diversa rispetto alle versioni viste con Lecce e Roma. Una squadra a lungo lenta e prevedibile, alla quale per un'ora sono mancate le visioni verticali di Adli, autentico architetto di genio del centrocampo viola. E, contemporaneamente, è mancato il perno d'attacco, quel Moise Kean che non è solo un centravanti ma il muro portante sul quale si appoggia l'impianto di gioco viola. Per questo, i tre punti conquistati con il colpo prepotente di Gosens valgono doppio. Che da sempre, i punti conquistati nelle partite «sporche» sono quelli che rendono luminosa la classifica. Roba da festeggiare. Anche se hai come l'idea, che se uno vuole conservare questa classifica meraviglia, di quei due in campo non si possa fare a meno. Due insostituibili? Qualcosa del genere”.

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