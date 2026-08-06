Cecchi esalta Mastantuono: "Da anni la Fiorentina non prendeva uno del genere, godiamocelo"

Il giornalista ha parlato dell'arrivo del talento argentino

"Mastantuoni e furmini". Rielaborando un celebre marea di slogan lanciato dai tifosi viola (con tanto di t-shirt dedicata) per il bomber Luca Toni, si sintetizza al meglio l'ondata di euforia che sta travolgendo Firenze per l'ingaggio di Franco Mastantuono dal Real Madrid.

Un clima di forte fermento che ha contagiato anche il giornalista Stefano Cecchi, il quale ha espresso così sui social il proprio entusiasmo: "Sulla carta potrebbe non confermare le attese. Chissà, magari alla fine resteremo delusi come accadde con Beltran o Latorre. Può darsi che finisca per scontrarsi con l'ambiente e che vada a dire a Kean che la sua musica rap ha la stessa validità del fiuto del gol di Lupoli o della regia di Gianni Munari. Magari il modulo 4-3-3 gli starà stretto e Grosso si vedrà costretto a virare sul 4-2-3-1 o addirittura su un spregiudicato 1-1-8.

Magari farà i capricci sulla scia di Sottil, collezionerà più ritardi e coincidenze perse di Kharja, si dimostrerà inconsistente come Okon, farà discutere fuori dal campo come Cerci e rimarrà una comparsa collezionando le stesse presenze di Portillo, Benalouane e Toledo. Però in questo momento voglio solo godermi l'arrivo di un talento dalle potenzialità straordinarie che attendevamo da tempo immemore, perciò credere ai sogni è un dovere! Un caloroso benvenuto al Francotirador, noto anche come Nueva Joya. Nella speranza che, vedendoti all'opera, possiamo davvero tornare a vivere giornate di Mastantuoni e furmini".