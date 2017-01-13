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Ceccarini: “Il Tianjin prepara un’offerta da 35-38 milioni. E Kalinic…”

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Ceccarini: “Il Tianjin prepara un’offerta da 35-38 milioni. E Kalinic…”

Redazione

13 Gennaio · 21:28

Aggiornamento: 13 Gennaio 2017 · 21:28

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L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, giornalista di Premiun Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Bisogna capire prima la situazione Kalinic, anche perché l’offerta che i cinesi stanno preparando è tra i 35-38 milioni. L’unico cambiamento è la posizione di Kalinic che da un “nì” è passato verso un si, ma ancora non è sicuro neanche lui“.

Conclude su Sportiello: “Su Sportiello è stato molto bravo Peppe Riso, ha accontentato Fiorentina, Atalanta e il portiere. Ha trovato il nuovo portiere viola, una nuova squadra al ragazzo ed il sostituto che è Gollini per la Dea”.

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