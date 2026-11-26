Ceccarini svela: "Acerbi è stato proposto alla Fiorentina, ma non lo hanno voluto prendere"

Il difensore svincolato era stato offerto ai viola in aprile ma non è stato preso

Intervenuto nel corso della puntata odierna di Nik&Nik su Radio FirenzeViola, il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha analizzato il momento delicato della Fiorentina dopo il pesante ko rimediato a Monza e l'avvio del ritiro, soffermandosi sia sulle scelte tattiche in vista di Udine sia sulle voci di mercato legate a Francesco Acerbi.

"No alla difesa a tre, sacrificherebbe gli esterni estivi: ora servono i fatti"

Secondo Ceccarini, cambiare assetto arretrato rischia di penalizzare gli investimenti fatti sul mercato estivo sulle corsie offensive, mentre la priorità assoluta resta una reazione immediata sul campo nella prossima trasferta friulana:

"Non credo che la scelta di passare a tre in difesa per il futuro possa essere una soluzione corretta. Altrimenti verrebbero sacrificati tutti gli esterni offensivi presi in estate. A me sembra però che il tempo delle parole sia finito: dalle parole bisogna passare ai fatti e a Udine è necessario che la Fiorentina faccia una bella prestazione."

"Acerbi proposto ad aprile, ma il discorso è chiuso"

Sul fronte degli svincolati, il giornalista ha infine spento le indiscrezioni riguardanti un possibile innesto dell'esperto difensore per rinforzare il reparto arretrato viola: