Ceccarini: "Piccoli in uscita in prestito con diritto, Dovbyk potrebbe interessare alla Fiorentina"

Le ultime di Niccolò Ceccarini sulle trattative calde di casa Fiorentina

Presenza fissa della trasmissione "Nik&Nik" su Radio Firenze Viola, Niccolò Ceccarini ha parlato delle trattative della Fiorentina.

Ecco le parole dell'esperto di mercato:

Su Kean:

"Credo che loro abbiano imboccato la strada che potrebbe portare alla cessione di Kean. Non siamo ancora entrati nella carreggiata giusta, non è ancora arrivata un'offerta vera ma il fatto che si cominci a parlare mi fa pensare che qualcosa potrebbe muoversi. Girano alcuni nomi di attaccanti centrali che potrebbero sostituire Kean"

Su Lucca:

"Dicono che non arriva nonostante l'abbiano cercato, non ha problemi fisici"

Su Dovbyk:

"E' un giocatore che potrebbe essere di gradimento. La Roma potrebbe darlo in prestito con diritto di riscatto"

Su Piccoli:

"Piccoli è in uscita. La formula credo sia la formula del prestito con diritto di riscatto. Chi è che spende 20 milioni per Piccoli in questo momento? Non mi sembra che abbia fatto grandi cose negli ultimi anni, oggi l'unica possibilità è un prestito con diritto di riscatto. Meno di 20 milioni non puoi fare per una cessione ma la Lazio 20 mln non li investe. Oggi in Italia il mercato di Piccoli è un mercato da prestito con diritto di riscatto"

Su Cancellieri:

"Per me ha un valore di 3-4 milioni, è un'opportunità"

Zirkzee:

"Guadagna troppo anche se sarebbe una buona soluzione. Per me è uno di quei centravanti che potrebbe fare molto al caso della Fiorentina a determinate condizioni economiche. Vale la pena fare investimenti più ampi a livello di cartellino a fronte di un ingaggio più basso. Dovrebbe abbassarsi l'ingaggio per venire a Firenze ma non credo sia il progetto di Zirkzee. La linea della Fiorentina mi sembra chiara: prendere giovani che guadagnano il giusto e poi provare a rivenderli più avanti"

Su Vlahovic:

"Sinceramente con le richieste che ha fatto alla Juve la vedo difficile. Mi sembra che non ci siamo da un punto di vista dell'operazione, non è fattibile. Non ci sono i presupposti per poterla fare"

Su Solomon:

"Potrebbe essere un acquisto da seconda parte del mercato. Il giocatore è fuori dal progetto tecnico del Tottenham. Potrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto ad una cifra più bassa. Solomon sarebbe forse il secondo esterno, magari nella metà di agosto e completi con Cancellieri"

Su Gudmundsson:

"Forse tanto mercato non c'è. Potrebbero trattenerlo fino alle battute finali e vedere cosa succede negli ultimi giorni di mercato"

Su Castro:

"40 milioni è la valutazione del Bologna, è un ottimo giocatore che interessava anche all'Inter"