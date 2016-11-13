Ceccarini: "Non solo Jovetic, la Fiorentina vuole anche un altro giocatore dell'Inter.."

Ha parlato a TMW Radio il giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sul mercato di gennaio della Fiorentina: "La Fiorentina potrebbe guardare in casa Inter, dove Jovetic...

Ha parlato a TMW Radio il giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sul mercato di gennaio della Fiorentina: "La Fiorentina potrebbe guardare in casa Inter, dove Jovetic piace e non poco, e prendere anche un terzino”.