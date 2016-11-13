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Ceccarini: "Non solo Jovetic, la Fiorentina vuole anche un altro giocatore dell'Inter.."

Ha parlato a TMW Radio il giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sul mercato di gennaio della Fiorentina: "La Fiorentina potrebbe guardare in casa Inter, dove Jovetic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2016 11:13
Ceccarini: "Non solo Jovetic, la Fiorentina vuole anche un altro giocatore dell'Inter.." -
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Ha parlato a TMW Radio il giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sul mercato di gennaio della Fiorentina: "La Fiorentina potrebbe guardare in casa Inter, dove Jovetic piace e non poco, e prendere anche un terzino”.

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