Ceccarini: "Non solo Jovetic, la Fiorentina vuole anche un altro giocatore dell'Inter.."
Ha parlato a TMW Radio il giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sul mercato di gennaio della Fiorentina: "La Fiorentina potrebbe guardare in casa Inter, dove Jovetic...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2016 11:13
Ha parlato a TMW Radio il giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sul mercato di gennaio della Fiorentina: "La Fiorentina potrebbe guardare in casa Inter, dove Jovetic piace e non poco, e prendere anche un terzino”.