Ceccarini: "Nessuna offerta fino a quando Kalinic non deciderà cosa fare, e ora vuole restare"

La situazione è chiara: Kalinic per ora vuole restare alla Fiorentina

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Premium Sport, è stato raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com ed ha commentato così l'intrigo di mercato che ha come protagonista l'attaccante Nikola Kalinic: "Kalinic-Fiorentina? La situazione è chiara, non arriverà l’offerta dalla Cina fino a quando il croato non farà capire la sua volontà. Se farà capire di voler prendere in considerazione la Cina, arriverà l’offerta ai viola. L’offerta potrebbe essere di 40 milioni di euro, che la Fiorentina rifiuterà vista la clausola rescissoria. Kalinic per ora vuole restare alla Fiorentina, senza voler andare in Cina"