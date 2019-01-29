Ceccarini: “Mercato in entrata chiuso al 99%. Badelj? Non escludo il suo ritorno ma...”

Durante "30esimo minuto" è intervenuto Niccolò Ceccarini per parlare di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni: "Mercato in entrate? Da ciò che mi risulta è chiuso al 99%, però sappiamo che Corvin...

Durante "30esimo minuto" è intervenuto Niccolò Ceccarini per parlare di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni: "Mercato in entrate? Da ciò che mi risulta è chiuso al 99%, però sappiamo che Corvino in modo sornione è pronto a cogliere le occasioni last minute. Thereau, Laurini ed Eysseric potrebbero partire in queste ultime 72 ore. Credo che Pantaleo cercasse un centrocampista immediatamente ed Obiang ne era la prova. I soldi destinati a lui sono stati messi su Traorè e Zurkowski che arriverranno a Luglio. Il campionato polacco è cresciuto tanto basti pensare a Milik, Piatek, Zielinski... Quindi chissà, magari il '97 polacco sarà un bel giocatore. Rimango però della mia idea, inizialmente si voleva prendere un centrocampista per l'immediato, vedi Gagliardini che era stato chiesto in prestito con diritto di riscatto.

Badelj al ritorno? Non lo escludo, può succedere di tutto. Il giocatore vuole andarsene ma la Lazio non lo cede. 7-8 mln di euro sono la richiesta e piace allo Zenit. Sebbene sia veramente una suggestione magari fattibile solo in prestito. Andava fatto uno sforzo nella scorsa stagione per trattenerlo ma ormai, il gioco è stato fatto...".