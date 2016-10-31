Ceccarini: "La Fiorentina ha già blindato Kalinic e può tornare su Jovetic. Rinnovo Sousa? Non è il momento..."

A Radio Blu è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista Mediaset ed esperto di calciomercato, queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha ritrovato serenità, è un gruppo che deve raggiungere ancor...

A Radio Blu è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista Mediaset ed esperto di calciomercato, queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha ritrovato serenità, è un gruppo che deve raggiungere ancora la sua identità ma intanto sono arrivati dei risultati significativi, se si escludono i due punti persi contro il Crotone. Forse ci vorrebbe una Fiorentina un po’ più spumeggiante dal punto di vista del gioco e un Sousa più carico, tuttavia in questo momento mi sento di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Mercato? Credo che la Fiorentina potrebbe tornare su giocatori trattati durante il mercato estivo, quindi il primo pensiero mi conduce a Jovetic. I viola inoltre blinderanno Kalinic, nonostante l’interesse del Napoli a gennaio la Fiorentina non lo cederà mai. Badelj? La Fiorentina, almeno a gennaio vorrebbe farlo rimanere. Un altro nome potrebbe essere Faragò, ma è presto per parlare di mercato. Ovviamente ci sarà anche da pensare alla questioni rinnovi, per quello di Sousa non credo sia il momento di parlarne”.