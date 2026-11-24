Ceccarini: "La Fiorentina è fragile, ma mi aspetto che la società vada avanti con Vanoli"

"Non so quali possano essere le soluzioni che il club può mettere in atto, forse rafforzare la posizione del tecnico agli occhi della squadra"

Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Firenze Viola per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Non ci siamo proprio, la Fiorentina non sa come gestire le partite dopo la sosta. C'è una fragilità evidente che si trasforma in un tunnel emotivo difficilmente superabile. Sono perplesso dalla gestione della partita da parte della squadra. Se una formazione non va bene le responsabilità, a cascata, sono della società, dell'allenatore e poi del gruppo. Non so quali possano essere le soluzioni che il club può mettere in atto, forse rafforzare la posizione del tecnico agli occhi della squadra".

E delle parole di Vanoli che pensa?

"Forse, come si suol dire, è andato un po' "lungo". Lui spesso parla di pancia dopo le partite. I problemi però si risolvono dalla testa, e quindi dalla società. Ora mi aspetto che la Fiorentina vada avanti con Vanoli: vorrei però che in questa settimana la società riuscisse a far inquadrare questo gruppo in una strada diversa. Serve trovare la regolarità di rendimento".