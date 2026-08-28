Ceccarini: "In caso di cessione di Mandragora, la Fiorentina può tentare l'assalto a Thorstvedt"
Mandragora può partire e la Fiorentina pensa al centrocampista in uscita dal Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 14:11
Diversi nodi da sciogliere per la Fiorentina in questo finale di mercato. Rolando Mandragora potrebbe lasciare il club viola, con diverse piste che gli permetterebbero di restare in Italia. Sul centrocampista ci sarebbe anche il Torino, che gradirebbe un suo ritorno in maglia granata.Secondo quanto riportato dal direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, in caso di uscita di Mandragora, la Fiorentina tenterebbe l'assalto a Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo aveva già comunicato al club la propria volontà di essere ceduto in questa sessione di mercato.