Ceccarini: "Con Paratici sono tranquillo, se Kean dovesse partire so che arriverebbe il sostituto giusto"

Le parole dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini sulle trattative della Fiorentina molto attiva sul mercato

Presenza fissa del programma "Nick&Nick", Niccolò Ceccarini ha raccontato telefonicamente le trattative calde della Fiorentina.

Ecco le parole del noto giornalista all'interno del palinsesto di RadioFirenzeViola:

Sul ricordi di Celeste Pin:

"Ricordo il suo sorriso e la serenità che riusciva a trasmettere al gruppo. La sua scomparsa ci ha sconvolto tutti, io l'ho visto anche giocare. L'ho intervistato tante volte, ma se devo pensare alla persona, lo ricordo col sorriso che ogni giorno trasmetteva benessere agli altri"

Su Alajbegovic:

"Su Alajbegovic l'Atalanta era avanti, ha fatto offerte al Bayer Leverkusen ma vogliono 30 milioni di euro. A Bergamo non vogliono spendere quella cifra li e l'accordo tra le due squadre non c'è. Ci sono interessamenti di altre squadre anche di Premier e c'è anche l'idea Fiorentina. Non credo ci possono essere sconti, teoricamente ne dovrebbero arrivare tre di esterni."

Su Pellegrino:

"Pellegrino si parla di una cifra vicina ai 40 milioni. Non penso che la Fiorentina sostituirà Kean con Pellegrino per quella cifra li. Spendere tutti questi soldi per un giocatore che non so se è più forte di Kean. Pellegrino non ha fatto tutti questi gol da dire che va comprato a tutti i costi, anche 30 milioni mi sembrano tanti. Queste sono cifre che non corrispondono alla realtà ed è un aspetto che deve essere considerato, ma il giocatore piace".

Su Valdepenas:

"Secondo me prima della prossima settimana non arriva da quello che so. Se c'è l'ok di Mourinho il giocatore parte subito altrimenti vediamo se ci sarà il via libera oppure no. Per ora non ci sono novità"

Su Mastantuono:

"A chi non può piacere Mastantuono? Mi auguro che davvero ci possa essere spazio per uno di questi giocatori. Mi sembra che tutti i giocatori che la Fiorentina sta trattando hanno un pedigree molto alto. Mastantuono è un giocatore forte, quando vai a parlare col Real Madrid non puoi mai dettare legge. Non è scontato che il Real Madrid ti dia il giocatore con la formula del prestito secco"

Su Kean:

"Mi sembra che ci sia un po' di movimento. Resterei con le antenne dritte, Kean non è un incedibile. Oggi non sono arrivate offerte ma ci potrebbe essere qualcosa più avanti. Questa gestione fisica già dall'inizio del ritiro lascia un po pensare dato che è stato fermo due mesi e mezzo. Effettivamente quando Kean riceverà un'offerta, è normale che il club che proverà a prenderlo vorrà approfondire le sue condizioni fisiche. Conosco Paratici e se dovesse fare un'operazione del genere avrebbe già pronto il sostituto giusto, non ho una grande preoccupazione"

Sui costi dell'operazione Barak:

"Ci sta che glielo abbiano dato senza un grande esborso economico. Penso la Fiorentina abbia portato a casa poco o nulla"

Sull'attaccante esterno:

"E' normale che debbano andare a prendere un attaccante esterno forte. Se tu hai un centravanti ma due esterni che fanno gol non hai problemi nella fase offensiva, credo che la Fiorentina possa pensare in grande per una prima fila e poi metterci intorno un paio di giocatori utili vedi Solomon o Cancellieri"

Su Chiesa:

"Chiesa è un giocatore forte, se sta bene è un giocatore fortissimo. Il problema di Chiesa è che al Liverpool guadagna un botto di soldi e secondo me non viene alla Fiorentina a guadagnare meno"

Su Koleosho:

"Ancora in standby evidentemente l'offerta della Fiorentina non va bene ma io ho la sensazione che la Fiorentina stia lavorando su altro"