C'è anche la Fiorentina tra i club che richiedono un maxi risarcimento ad IMG per i diritti tv

In seguito alle multe imposte a MP Silva, IMG e B4 Capital da parte dell'Antitrust anche le società direttamente interessate hanno deciso di muoversi legalmente contro le diverse aziende che gestiscon...

In seguito alle multe imposte a MP Silva, IMG e B4 Capital da parte dell'Antitrust anche le società direttamente interessate hanno deciso di muoversi legalmente contro le diverse aziende che gestiscono i diritti televisivi della Serie A all'estero per il triennio 2018-2021. Come scrive infatti Andrea Montanari su Milano Finanza Fiorentina, Torino e Chievo Verona hanno chiesto un risarcimento toltale di 554,5 milioni di euro puntando al conservativo sequestro di 344 milioni. La Fiorentina ha richiesto 241,6 milioni, il Torino 167,8 ed il Chievo 145,2 con un sequestro delle attività pari a 152,8 milioni, 110,1 milioni e 81,1 milioni come da documento depositato alla Securities and Exchange Commission. Risulta infatti che lo scorso luglio le società calcistiche hanno presentato delle istanze al Tribunale di Milano accusando l'IMG di pratiche svolte in modo non concorrenziale per alcune offerte di diritti tv su campionati di Serie A e B. La IMG ha comunque sottolineato la propria posizione.