CdS: verso la Spal, Gerson bocciato? Conferma per Edimilson. Torna Lafont, occhio a Norgaard...
Il Corriere dello Sport scrive che contro la Spal Pioli effettuerà alcuni cambi, mentre in porta tornerà Lafont. Tornerà titolare Benassi, al posto di Gerson. Confermati invece Edimilson e Veretout. ...
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 09:14
Il Corriere dello Sport scrive che contro la Spal Pioli effettuerà alcuni cambi, mentre in porta tornerà Lafont. Tornerà titolare Benassi, al posto di Gerson. Confermati invece Edimilson e Veretout. Attenzione, però, alla candidatura di Norgaard che nel pre campionato ha giocato molto come mediano. Senza contare che la Fiorentina giocherà anche martedì sera, a San Siro contro l’Inter.