Labaro Viola

CdS: verso la Spal, Gerson bocciato? Conferma per Edimilson. Torna Lafont, occhio a Norgaard...

Il Corriere dello Sport scrive che contro la Spal Pioli effettuerà alcuni cambi, mentre in porta  tornerà Lafont. Tornerà titolare Benassi, al posto di Gerson. Confermati invece Edimilson e Veretout. ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 09:14
CdS: verso la Spal, Gerson bocciato? Conferma per Edimilson. Torna Lafont, occhio a Norgaard... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Rassegna Stampa
Fiorentina
Condividi

Il Corriere dello Sport scrive che contro la Spal Pioli effettuerà alcuni cambi, mentre in porta  tornerà Lafont. Tornerà titolare Benassi, al posto di Gerson. Confermati invece Edimilson e Veretout. Attenzione, però, alla candidatura di Norgaard che nel pre campionato ha giocato molto come mediano. Senza contare che la Fiorentina giocherà anche martedì sera, a San Siro contro l’Inter.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok