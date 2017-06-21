CdS & TuttoSport, Bernardeschi ha scelto la Juventus, 40 milioni nelle casse della Fiorentina

Sue prime pagine che sono tutto un programma...

Sono due prime pagine eloquenti quelle del Corriere Dello Sport e TuttoSport che usciranno in edicola oggi 22 Giugno 2017. "Ciao Firenze, vado alla Juve!", il titolo del CdS che è tutto un programma. Di seguito: "Bernardeschi ha scelto: il progetto di Allegri l'ha convinto. Pronta l'offerta bianconera: 40 milioni alla Fiorentina per il talento viola". Su Tuttosport, sempre in prima pagina, si evince: "Marotta fa vacillare la Fiorentina offrendo 40 milioni più bonus".