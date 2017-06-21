Labaro Viola

CdS & TuttoSport, Bernardeschi ha scelto la Juventus, 40 milioni nelle casse della Fiorentina

Sue prime pagine che sono tutto un programma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 01:40
CdS & TuttoSport, Bernardeschi ha scelto la Juventus, 40 milioni nelle casse della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Calciomercato
Rassegna Stampa
Bernardeschi
Condividi

Sono due prime pagine eloquenti quelle del Corriere Dello Sport e TuttoSport che usciranno in edicola oggi 22 Giugno 2017. "Ciao Firenze, vado alla Juve!", il titolo del CdS che è tutto un programma. Di seguito: "Bernardeschi ha scelto: il progetto di Allegri l'ha convinto. Pronta l'offerta bianconera: 40 milioni alla Fiorentina per il talento viola". Su Tuttosport, sempre in prima pagina, si evince: "Marotta fa vacillare la Fiorentina offrendo 40 milioni più bonus".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok