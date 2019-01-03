CdS Stadio, Veretout corteggiato da Inter e Milan. A Giugno la Fiorentina...
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, nell’edizione odierna, il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, piace molto alle due squadre di Milano: Inter e Milan.La Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 10:57
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, nell’edizione odierna, il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, piace molto alle due squadre di Milano: Inter e Milan.
La Fiorentina fa muro e non si priverà a Gennaio del francese. Se ne riparlerà a giugno dove conterà tanto anche la volontà del calciatore che dovrà decidere se continuare o meno la sua avventura in maglia viola.