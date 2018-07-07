CdS Stadio: oggi la Fiorentina parte per Moena. 5 amichevoli e la consueta presentazione di squadra. Il programma...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina oggi ore 10.00 dalla Stazione di Campo di Marte partirà alla volta di Moena che in questi giorni, nonostante l'alluvione subita, attend...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina oggi ore 10.00 dalla Stazione di Campo di Marte partirà alla volta di Moena che in questi giorni, nonostante l'alluvione subita, attende in perfette condizioni i tifosi viola e tutta la squadra. Sono 5 le amichevoli in programma (LEGGI QUI PER IL PROGRAMMA DELLE GARE) e come di consueto Sabato 14 verrà presentata la squadra al "Viola village".

Di seguito l'articolo: