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CdS Stadio: oggi la Fiorentina parte per Moena. 5 amichevoli e la consueta presentazione di squadra. Il programma...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina oggi ore 10.00 dalla Stazione di Campo di Marte partirà alla volta di Moena che in questi giorni, nonostante l'alluvione subita, attend...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 09:31
CdS Stadio: oggi la Fiorentina parte per Moena. 5 amichevoli e la consueta presentazione di squadra. Il programma... -
Rassegna Stampa
Pioli
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina oggi ore 10.00 dalla Stazione di Campo di Marte partirà alla volta di Moena che in questi giorni, nonostante l'alluvione subita, attende in perfette condizioni i tifosi viola e tutta la squadra. Sono 5 le amichevoli in programma (LEGGI QUI PER IL PROGRAMMA DELLE GARE) e come di consueto Sabato 14 verrà presentata la squadra al "Viola village".

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