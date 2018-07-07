CdS Stadio: oggi la Fiorentina parte per Moena. 5 amichevoli e la consueta presentazione di squadra. Il programma...
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina oggi ore 10.00 dalla Stazione di Campo di Marte partirà alla volta di Moena che in questi giorni, nonostante l'alluvione subita, attend...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 09:31
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio la Fiorentina oggi ore 10.00 dalla Stazione di Campo di Marte partirà alla volta di Moena che in questi giorni, nonostante l'alluvione subita, attende in perfette condizioni i tifosi viola e tutta la squadra. Sono 5 le amichevoli in programma (LEGGI QUI PER IL PROGRAMMA DELLE GARE) e come di consueto Sabato 14 verrà presentata la squadra al "Viola village".
Di seguito l'articolo: