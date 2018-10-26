CdS Stadio, l’Inter insiste per Veretout. La Fiorentina non intende cederlo...

Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, l’Inter avrebbe difficoltà a reperire un centrocampista all’estero e su indicazione di Spalletti insiste con la Fiorentina per...

Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, l’Inter avrebbe difficoltà a reperire un centrocampista all’estero e su indicazione di Spalletti insiste con la Fiorentina per Jordan Veretout. La crescita del francese è evidente ed il giocatore piace, ma la squadra viola lo valuta cifre importanti, facendosi scudo del contratto con scadenza a lunga distanza. L’idea è quella di non cedere alle lusinghe nerazzurre.