CdS Stadio, Eysseric tornerà in Francia. Marsiglia in pole...
Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, Eysseric visto il nuovo modulo di Pioli avrebbe poco spazio e dunque per l’ex Nizza è probabile il ritorno in Francia. Su di lui il Marsiglia è in po...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 11:29
Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, Eysseric visto il nuovo modulo di Pioli avrebbe poco spazio e dunque per l’ex Nizza è probabile il ritorno in Francia. Su di lui il Marsiglia è in pole position ma occhio anche a Nantes e Saint Etienne.