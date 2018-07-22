CdS Stadio, Eysseric tornerà in Francia. Marsiglia in pole...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, Eysseric visto il nuovo modulo di Pioli avrebbe poco spazio e dunque per l’ex Nizza è probabile il ritorno in Francia. Su di lui il Marsiglia è in po...

A cura di Redazione Labaroviola 22 luglio 2018 11:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric

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