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CdS-Stadio: a Benevento per blindare la difesa

La Fiorentina farà visita al Benevento con un imperativo: non subire gol. Nel corso di questa stagione è successo in una sola occasione, contro il Verona, ed ora sembra arrivato il momento di ripeters...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 12:24
CdS-Stadio: a Benevento per blindare la difesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Benevento
Corriere Dello Sport
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La Fiorentina farà visita al Benevento con un imperativo: non subire gol. Nel corso di questa stagione è successo in una sola occasione, contro il Verona, ed ora sembra arrivato il momento di ripetersi. Intanto l’affiatamento fra Astori, Pezzella con Sportiello funziona, mentre sugli esterni Laurini e Biraghi sono ormai i titolari.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio

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