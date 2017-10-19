CdS-Stadio: a Benevento per blindare la difesa
La Fiorentina farà visita al Benevento con un imperativo: non subire gol. Nel corso di questa stagione è successo in una sola occasione, contro il Verona, ed ora sembra arrivato il momento di ripeters...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 12:24
La Fiorentina farà visita al Benevento con un imperativo: non subire gol. Nel corso di questa stagione è successo in una sola occasione, contro il Verona, ed ora sembra arrivato il momento di ripetersi. Intanto l’affiatamento fra Astori, Pezzella con Sportiello funziona, mentre sugli esterni Laurini e Biraghi sono ormai i titolari.
Fonte: Corriere dello Sport-Stadio