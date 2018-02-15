CDS, Pioli pensa al cambio tattico contro l'Atalanta. Thereau dietro le due punte?

Stefano Pioli starebbe pensando a un cambio di modulo contro l'Atalanta. Il mister sta infatti studiando il 3-4-1-2 con Milenkovic nuovamente titolare

Come riportato stamani dal Corriere dello Sport, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli starebbe pensando a un cambio di modulo contro l'Atalanta. Il mister sta infatti studiando il 3-4-1-2 con Milenkovic nuovamente titolare dopo l'ottima prova contro la Juventus e Thereau dietro Falcinelli e Simeone. In questo caso, Chiesa farebbe l'elastico a centrocampo