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CDS, Pioli pensa al cambio tattico contro l'Atalanta. Thereau dietro le due punte?

Stefano Pioli starebbe pensando a un cambio di modulo contro l'Atalanta. Il mister sta infatti studiando il 3-4-1-2 con Milenkovic nuovamente titolare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 10:31
CDS, Pioli pensa al cambio tattico contro l'Atalanta. Thereau dietro le due punte? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato stamani dal Corriere dello Sport, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli starebbe pensando a un cambio di modulo contro l'Atalanta. Il mister sta infatti studiando il 3-4-1-2 con Milenkovic nuovamente titolare dopo l'ottima prova contro la Juventus e Thereau dietro Falcinelli e Simeone. In questo caso, Chiesa farebbe l'elastico a centrocampo

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