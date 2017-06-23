CdS: per l'attacco spunta anche il nome di Defrel, tutti gli altri obiettivi...

Per Simeone servono 15 milioni mentre per il macedone bisogna attendere il closing societario del Palermo

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina e, in particolare, quello relativo al reparto offensivo. Infatti, con Kalinic sempre più vicino al Milan, sarà necessario intervenire prontamente sul mercato al fine di rinforzare un reparto il cui peso, altrimenti, finirebbe per gravare interamente sulle spalle di Babacar.

Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano pare infatti che la società gigliata stia seguendo con attenzione sia Giovanni Simeone del Genoa, per il quale servono 15 milioni di euro, sia Ilija Nestorovski, per il quale invece sarà necessario attendere gli sviluppo della vicenda societaria del Palermo. Il nome nuovo i cui si parla in queste ore è invece quello di Grégoire Defrel, attualmente sotto contratto con il Sassuolo.