CdS: la Juventus ha un accordo da maggio per Chiesa. Commisso non vuole cedere, la situazione

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, la Juventus avrebbe da maggio un accordo con Federico Chiesa sulla base di un contratto da 4,5-5 milioni netti a stagione e c...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, la Juventus avrebbe da maggio un accordo con Federico Chiesa sulla base di un contratto da 4,5-5 milioni netti a stagione e con l'assicurazione di avere un ruolo da protagonista nel 4-3-3 di Sarri. In tutto questo stallo ha molto inciso il cambio di proprietà, che adesso firmato Rocco Commisso ha l’idea ben precisa di non cedere il classe ‘97. Seguiranno sviluppi